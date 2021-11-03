Приговор

Бывший сотрудник МЧС получил условный срок по делу о мошенничестве и даче взятки в Ингушетии

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Вынес обвинительный приговор экс-сотруднику регионального управления МЧС России по уголовному делу о незаконном получении социальной выплаты и даче крупной взятки силовику, сообщил газете «Ингушетия» представитель суда республики.

«Установлено, что осужденный, будучи начальником одного из подразделений центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону в 2013 году представил фиктивные справки о недвижимом имуществе членов семьи в жилищную комиссию ведомства», — отметил собеседник издания.

По его информации, на их основании мужчина незаконно получил государственный жилищный сертификат на общую сумму в размере 4, 9 млн руб.

В июле 2019 года его задержали при попытке дать взятку силовику в размере 180 тысяч руб. за непроведение оперативно-розыскных мероприятий по этому делу.

Его приговорили к четырем годам условно со штрафом в 2 миллиона рублей с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск МЧС России о взыскании с осужденного суммы причинённого имущественного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

Ему вменялись ч.4 ст.159.2 (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере) и п. «б» ч.4 ст.291 УК России (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия, в крупном размере).

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