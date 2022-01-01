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C 1 января в России увеличен минимальный размер оплаты труда

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С начала 2022 года россиян ждут повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, новые правила оформления и начисления пенсий. Для большинства водителей отменят требование об обязательном техосмотре для оформления ОСАГО, также стартует очередной этап программы туристического кешбэка, напоминает газета «Известия».

С 1 января установлен новый прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12,6 тыс. рублей на душу населения (2021 году — 11,6 тыс. рублей). Для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Также будет увеличен минимальный размер оплаты труда — он установлен на уровне 13 890 рублей (против — 12,7 тыс. рублей), соответствующий документ Владимир Путин подписал в начале декабря.

Таким образом, оба показателя будут проиндексированы не на 2,5%, как планировалось ранее, а сразу на 8,6%.

С 1 января перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров для получения социальных доплат будет производиться автоматически — подавать для этого заявление не потребуется. Все необходимые документы уже будут в распоряжении ПФР. Подать заявление можно будет на сайте госуслуг.

Доплаты к страховой пенсии тем, чей трудовой стаж составляет 30 или более лет, по старости или инвалидности тоже начислят автоматически, так же, как и пенсионные выплаты людям с ограниченными возможностями при достижении пенсионного возраста.

Уже в начале года в стране должны отменить обязательное прохождение техосмотра для оформления полиса ОСАГО для тех, кто ездит на новых машинах и использует их в личных целях.

Откажутся в России с 2022 года и от бумажных больничных. Теперь получить их можно будет только в электронном виде.

Новшество коснется всех трудоустроенных россиян, за исключением тех, кто находится под госзащитой, либо работников, сведения о которых составляют государственную тайну.

Также в январе стартует очередной этап программы туристического кешбэка, в рамках которой можно вернуть часть средств, потраченных на путешествия по России.
В этот раз туристический кешбэк будет действовать с 18 января по 12 апреля — в это время надо осуществить бронирование, а совершить поездку можно до 30 апреля включительно.

В рамках программы можно вернуть 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей, при условии, что путевки оплачены картой «Мир».

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