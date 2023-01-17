ЦБ города Сунжи Ингушетии приглашает на мероприятие к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Также библиотекари к юбилею данного события оформили книжную выставку «Прорыв блокадного кольца», которая продлится до 31 января.

Выставка состоит из двух разделов. В разделе «Война! Твой горький след и в книгах, что на полке» представлена литература, раскрывающая хронику Ленинградской битвы. Во втором разделе «Война в стихах и прозе» читатели познакомятся с художественными произведениями военных лет.

Напомним, 18 января 1943 года в результате совместных действий войск Ленинградского и Волховского фронтов были освобождены Шлиссельбург и южный берег Ладожского озера. В результате советские воины отвоевали узкий коридор, позволивший наладить сухопутное сообщение с Ленинградом вплоть до окончательного снятия блокады, которая длилась 871 день. Это самая продолжительная и ужасающая осада города в истории человечества, унесшая жизни более 2 миллионов человек.