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ЦБ рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

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Граждане, мобилизованные в соответствии с указом Президента России, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, сообщается на сайте ЦБ.

«Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие. Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание», — говорится в релизе.

Отмечается, что аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.

Президент России 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями.

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