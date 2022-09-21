ЦБ рекомендовал банкам и МФО давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

«Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие. Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание», — говорится в релизе.

Отмечается, что аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении.

При этом банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать указанные реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика.

В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.

Президент России 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации. Он подчеркнул, что речь идет о резервистах с военным опытом и владеющих необходимыми военно-учетными специальностями.