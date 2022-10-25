Экспедиция

Ценным приобретением фольклорной экспедиции РДНТ Ингушетии стал архив артистки Мадины Евлоевой

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В Ингушетии продолжается первая фольклорная экспедиция Республиканского дома народного творчества по сбору полевого материала, связанного с национальным музыкальным искусством, сообщила пресс-служба учреждения.

В ходе экспедиции, возглавляемой методистом РДНТ Адамом Оздоевым, ценным приобретением стал архив заслуженного работника культуры республики Мадины Евлоевой, которая с 1994 года по 2000 год выступала в составе оркестра народных инструментов и хора Государственной филармонии Ингушетии. Она передала руководителю экспедиции несколько старых тетрадей с записями своих собственных песен, написанных ею для хора, а также с народными песнями, которые были в репертуаре коллектива.

Также Евлоева продемонстрировала под видеозапись участникам фольклорной экспедиции собственную манеру вокального исполнения и игры на национальной гармони. Все это вместе с ее тетрадными записями станет частью архива Дома народного творчества и в последующем будет использоваться для популяризации традиционной музыкальной культуры ингушского народа.

Вклад Мадины Евлоевой в сохранение музыкального наследия ингушского народа, а также её плодотворный труд, направленный на развитие народного творчества, был отмечен благодарственным письмом Республиканского дома народного творчества Ингушетии имени заслуженной артистки России К. А. Евлоевой.

Еще одним направлением работы экспедиции РДНТ стало обращение к творчеству известного ингушского вокалиста и композитора Джамалдина Барахоева. Ингушский народ нарек его высоким званием ашуга, отдавая должное его исполнительскому мастерству и композиторскому таланту.

В нынешнем году планируется провести и серьезную работу по поиску материалов, связанных с именем автора и исполнителя, заслуженного артиста ЧИАССР, актёра народного театра и талантливого музыканта Мустафы Медова.

«Впереди много важной и ответственной работы, но все говорит о том, что уже к концу года членам экспедиции будет что продемонстрировать публике», — отметил директор РДНТ Алаудин Эсмурзиев.

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