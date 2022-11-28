Культура

Центр культурного развития столицы Ингушетии приглашает на мастер-классы ремесленников

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В Центре культурного развития города Магаса 30 ноября состоятся творческие мастер-классы с участием талантливых ремесленников, сообщила пресс-служба учреждения.

Вниманию гостей будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства: макраме, вязание крючком, гончарное ремесло, войлочное искусство и многое другое.

«На мастер-классах участники в очередной раз смогут оценить и развить свои творческие способности, найти любимое занятие», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия».

Начало мероприятия — в 15:00. Вход свободный.

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