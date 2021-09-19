Центр наблюдения за выборами в Ингушетии посетил Глава республики Махмуд-Али Калиматов
Центр наблюдения за выборами в Ингушетии посетил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, он поблагодарил экспертов за работу, и пожелал им успехов.
Руководитель региона остался довольным работой Центра, формой контроля, видами общественной деятельности.
Мониторинг в Центре осуществляется с использованием средств видеонаблюдения, трансляции изображения, а также средств коллективного пользования, применяемых для отображения информации, поступающей с избирательных участков Республики Ингушетия.