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Центр наблюдения за выборами в Ингушетии посетил Глава республики Махмуд-Али Калиматов

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Центр наблюдения за выборами в Ингушетии посетил Глава республики Махмуд-Али Калиматов, он поблагодарил экспертов за работу, и пожелал им успехов.

Руководитель региона остался довольным работой Центра, формой контроля, видами общественной деятельности.

Мониторинг в Центре осуществляется с использованием средств видеонаблюдения, трансляции изображения, а также средств коллективного пользования, применяемых для отображения информации, поступающей с избирательных участков Республики Ингушетия.

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