Центр обработки вызовов системы «112» в Ингушетии обратил внимание на ложные звонки детей

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До 600 звонков фиксируют каждый день на едином номере вызова экстренных служб «112», большая часть из них — «детская шалость».

По словам оператора, такой поток «липовых» звонков вводит в заблуждение сотрудников, отвлекает их от выполнения насущных задач, но основное — перегружает телефонные линии.

Центр обработки вызовов системы «112» попросил родителей принять срочные меры по блокированию доступа малолетних детей к гаджетам, потому что за каждым экстренным вызовом может стоять чья-то жизнь.

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