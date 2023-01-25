Центр обработки вызовов системы «112» в Ингушетии обратил внимание на ложные звонки детей

По словам оператора, такой поток «липовых» звонков вводит в заблуждение сотрудников, отвлекает их от выполнения насущных задач, но основное — перегружает телефонные линии.

Центр обработки вызовов системы «112» попросил родителей принять срочные меры по блокированию доступа малолетних детей к гаджетам, потому что за каждым экстренным вызовом может стоять чья-то жизнь.