Платежи

Центр обслуживания клиентов Назрани филиала «Ингушэнерго» сменил адрес

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Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» информирует о переезде Центра обслуживания клиентов города Назрани (ул. Картоева, 144).

С 13 ноября 2023 года офис работает по новому адресу: ул. Измайлова, 2. В этом же здании расположено Назрановское энергосбытовое отделение.

Напоминаем, что в Центре обслуживания клиентов можно заплатить за использованную электроэнергию, проверить историю показаний и платежей, передать данные прибора учета, получить широкий спектр информационно-консультационных услуг по вопросам электроснабжения.

Режим работы подразделения остался прежним: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00 мск.

Энергетики напоминают жителям республики о важности высокой платежной дисциплины. Своевременные платежи за потребленную электроэнергию — один из ключевых источников реализации производственных мероприятий для повышения надежности электроснабжения региона.

Заплатить за использованный энергоресурс также можно в мобильном приложении «Свет онлайн».

Приложение «Свет онлайн» доступно для скачивания на GooglePlay и AppStore.

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