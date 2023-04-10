Центр подготовки спортсменов Ингушетии попал в федеральный реестр

«С внесением в федеральный список спорткомплекс получил возможности сохранения и приумножения источников финансового обеспечения спортивного сооружения путем поддержания и увеличения загрузки в форме официальных физкультурных и спортивных мероприятий», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что с помощью реестра возможно обеспечить легальный статус объекта, поддерживать заведенный порядок организации и проведения спортивных мероприятий, создать условия для честных соревнований, сформировать новые источники финансирования.

Также руководитель учреждения получает и другие преимущества, в том числе увеличение шансов на прием государственного заказа, рост инвестиционного потенциала, возможность использовать знаки соответствия в сопроводительной документации и рекламе, заключение контрактов с крупными компаниями и эффективное продвижение.

Как отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, упомянутая база отдыха, находящаяся недалеко от горной реки Асса, возведенная более полувека назад, имеет богатую историю.

По его словам, благодаря поддержке федерального центра, в августе 2021 года после реконструкции на базе объекта ввели в эксплуатацию комплекс подготовки спортсменов ко всероссийским и международным соревнованиям.

«Сейчас база располагает сооружениями крытого и открытого типов. Они предназначены для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий по различным видам спорта. Центр был весьма востребован, в том числе и благодаря своему расположению в предгорной местности», — подчеркнул руководитель субъекта.

По его данным, к моменту начала реконструкции состояние и технические характеристики зданий не давали возможности организации на его базе сборов. Инициированные в 2020 году восстановление и расширение учреждения решили эту проблему.