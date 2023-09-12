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Центр стационарного обслуживания инвалидов на 50 мест строят в Малгобеке

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В городе Малгобеке Ингушетии началось строительство корпуса стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города.

«В рамках нацпроекта «Демография» в Малгобеке приступили к строительству корпуса республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Там планируют разместить 50 человек», — сказал представитель администрации.

Как отметил собеседник издания, сейчас строители заняты подготовительными работами. В строящемся здании будут созданы условия для пожилых людей в соответствии с их состоянием, подобрана оптимальная функциональная структура для независимого и ассистированного проживания, квалифицированного сестринского ухода. Комнаты оборудуют для двух-трех человек функциональной мебелью, отдельными санузлами и необходимой бытовой техникой.

Ввод объекта намечен на декабрь будущего года.

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