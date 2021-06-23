Центральная школа искусств Ингушетии получила различные духовые инструменты

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Центральная школа искусств Ингушетии получила различные духовые инструменты, сообщила пресс-служба учреждения.

Теперь юные музыканты республики смогут обучаться игре на трубе, саксофоне, валторне, теноре, баритоне, тубе, тромбоне, флейте, кларнете, гобое и фаготе. Эти инструменты можно использовать не только в оркестрах — духовых, джазовых или симфонических, но и для сольных выступлений.

Руководство ЦШИ планирует теперь реорганизовать класс духовых инструментов в отделение, о чем здесь давно мечтали, и пригласить учителей для преподавания детям новых дисциплин.

Игра на духовых инструментах способствует укреплению лёгких растущего организма, постановке правильного дыхания, кроме того, происходит гармоничное развитие личности, отметили в пресс-службе.

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