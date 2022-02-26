Центральный парк Сунжи перепроектируют к 30-летию Ингушетии

«Сегодня по поручению Главы республики состоялась рабочая поездка в Сунжу и. о. руководителя Минприроды Ахметхана Шадиева. Руководитель природоохранного ведомства встретился с мэром города Асланом Умаровым и обсудил ряд вопросов, касающихся ландшафтного дизайна, озеленения и полного перепроектирования центрального городского парка. Работы будут проводиться в связи с празднованием 30-летия республики», — говорится в сообщении.

Напомним, главное мероприятие в рамках 30-летия образования Ингушетии, 4 июня 1992 года, пройдет 5 июня текущего года на центральном стадионе в городе Сунжа. В настоящее время Минкультуры Ингушетии занимается разработкой концепции по проведению торжеств к знаменательной дате.