Благоустройство

Центральный парк Сунжи перепроектируют к 30-летию Ингушетии

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В центральном городском парке города Сунжи Ингушетии к 30-летию региона улучшат ландшафтный дизайн и проведут полное перепроектирование, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«Сегодня по поручению Главы республики состоялась рабочая поездка в Сунжу и. о. руководителя Минприроды Ахметхана Шадиева. Руководитель природоохранного ведомства встретился с мэром города Асланом Умаровым и обсудил ряд вопросов, касающихся ландшафтного дизайна, озеленения и полного перепроектирования центрального городского парка. Работы будут проводиться в связи с празднованием 30-летия республики», — говорится в сообщении.

Напомним, главное мероприятие в рамках 30-летия образования Ингушетии, 4 июня 1992 года, пройдет 5 июня текущего года на центральном стадионе в городе Сунжа. В настоящее время Минкультуры Ингушетии занимается разработкой концепции по проведению торжеств к знаменательной дате.

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