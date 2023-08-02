Статистика

Центробанк опубликовал финансовую статистику

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Инфорграфика от медиа-группы "Феномен"

Центробанк опубликовал финансовую статистику, в этих отчетах содержится информация о том, сколько наличных рублей в обращении, а сколько хранится на счетах граждан и предприятий.

Так, сколько же наличных денег в России? По состоянию на 1 мая 2023 года в обращении находилось 16,242 трлн наличных рублей. Это примерно по 111 тысяч на человека.

По данным ЦБ, общая площадь всех находящихся в наличном обращении купюр — 76,7 км², этими деньгами можно покрыть ровным слоем центр Москвы. А если сложить в куб — получится сооружение со стороной 21,2 м. Статистика по количеству купюр каждого номинала тоже находится в открытом доступе.

Еще в России циркулирует 71,4 млрд монет — на каждого россиянина приходится по 485 штук, это 1,5 кг. Монет, если считать в штуках, почти в десять раз больше, чем купюр, но по номиналу это всего лишь 0,7% всех наличных денег: две трети из них — номиналом меньше рубля.

 

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