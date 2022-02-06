Кредит

Центробанк предупредил о росте ставок по ипотеке в Ингушетии

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По итогам 2021 года самые высокие проценты по кредиту были в Ингушетии — 8,32%. Эксперты не исключают, что рост цен на жилье в стране может привести к увеличению ежемесячной платы по кредиту на 21%

По данным Центробанка, число субъектов России, где ипотечная ставка превышает 8%, в декабре составило 43. В Чечне, Севастополе и Тыве ипотеку можно было оформить чуть выше 8% годовых. Впервые эту отметку преодолели Кемеровская и Ивановская области, Алтайский край и Хакасия.

Самый дешевый жилищный заем можно было взять в регионах Дальневосточного федерального округа. Например, ставка в Магаданской области не превышала 5,51%.

За истекший год ставка заметно увеличилась: еще в январе она равнялась 7,23%, в декабре в среднем увеличилась до 7,81%, а в некоторых регионах превысила 8%.

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