Центробанк предупредил о росте ставок по ипотеке в Ингушетии

По данным Центробанка, число субъектов России, где ипотечная ставка превышает 8%, в декабре составило 43. В Чечне, Севастополе и Тыве ипотеку можно было оформить чуть выше 8% годовых. Впервые эту отметку преодолели Кемеровская и Ивановская области, Алтайский край и Хакасия.

Самый дешевый жилищный заем можно было взять в регионах Дальневосточного федерального округа. Например, ставка в Магаданской области не превышала 5,51%.

За истекший год ставка заметно увеличилась: еще в январе она равнялась 7,23%, в декабре в среднем увеличилась до 7,81%, а в некоторых регионах превысила 8%.