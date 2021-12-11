«Центры управления регионами созданы во всех субъектах округа, они прочно встроены в региональную систему принятия решений, имеют выстроенную модель обмена данными с муниципалитетами, и ими уже ведется ритмичная плодотворная работа», — отметил Чайка на заседании совета при полномочном представителе 10 декабря.

Он напомнил, что по инициативе полпредства в Пятигорске создан первый в России окружной координационный центр. На его базе происходит обобщение информации, получаемой из других регионов, и координация деятельности региональных центров.

«Считаю, что это направление реализации государственной информационной политики на Северном Кавказе можно признать эффективным», — подчеркнул Чайка.

Практически все центры регионального развития в СКФО показали рост, заявил генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак, принимавший участие в заседании совета.

«Для нас было очень важно выстроить работу ЦУР таким образом, чтобы она была максимально полезна для глав субъектов России и направлена на содействие в решении вопросов граждан. Мы уже определили точки роста на следующий год. В этом нам помогла и оценка ЦУР главами регионов», — сказал Табак.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что центром управления регионом республики, отрытом 1 декабря 2020 года, отработано около 8 тыс. сообщений.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил важную роль ЦУР при взаимодействии властей с жителями региона, что позволяет быстро оценить состояние дел и увидеть проблемные места.

Благодаря слаженной работе сотрудников центра в 2021 году существенно снизилось среднее время ожидания жителями региона ответов от органов власти. В сравнении с 2020 годом оно сократилось с 13 часов 51 минуты до 3 часов 22 минут.