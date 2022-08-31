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Цены на одежду для школьников за год в Ингушетии выросли почти на 21%

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В июле текущего года по отношению к аналогичному периоду 2021 года цены на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары в Ингушетии выросли на 10,7%, одежду для детей школьного возраста — на 20,7%.

Среди школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров более всего увеличились цены на карандаш чернографитный (29%), из одежды для детей школьного возраста — кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи и джемпер для детей школьного возраста: на 33,6 и 23,2% соответственно.

Кроме того, рост цен зафиксирован на костюм спортивный — на 22,9% и блузку для девочек школьного возраста — 2,7 процента, сообщает Северо-Кавказстат.

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