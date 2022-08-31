Цены на одежду для школьников за год в Ингушетии выросли почти на 21%

Среди школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров более всего увеличились цены на карандаш чернографитный (29%), из одежды для детей школьного возраста — кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи и джемпер для детей школьного возраста: на 33,6 и 23,2% соответственно.

Кроме того, рост цен зафиксирован на костюм спортивный — на 22,9% и блузку для девочек школьного возраста — 2,7 процента, сообщает Северо-Кавказстат.