Инфляция

Цены на товары и услуги в Ингушетии в октябре текущего года увеличились на 1,5%

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По данным управления федеральной службы государственной статистики по СКФО, в октябре 2021 года потребительские цены на товары и услуги выросли в четырех регионах Северного Кавказа, сообщает РБК.

Цены на товары и услуги в Ингушетии в октябре 2021 года по отношению к сентябрю увеличились на 1,5%. Стоимость продовольственных товаров выросла на 2,6%, непродовольственных товаров — на 0,8%. На услуги, оказываемые населению, индекс потребительских цен снизился на 0,2%.

В группе продовольственных товаров, подорожание произошло за счет повышения цен на: куриные яйца (на 17%), свежую белокочанную капусту (на 11,8%), свежие огурцы (на 46,4%), мясной фарш (на 6,8%), жирный творог (на 5,2%).

Также потребительские цены в октябре по отношению к предыдущему месяцу выросли в Северной Осетии (2,1%), Ставропольском крае (1,4%) и Карачаево-Черкесии (1,1%).

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