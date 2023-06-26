Отмечается, что из привычных для городской среды благ реже всего в домах встречается ванна и душ. У 51,7% есть баня или сауна. Горячей воды нет у 25,7%, канализации — у 15,9%. Чаще всего российские семьи живут в двух комнатах. Среднестатистический одинокий россиянин живёт на 33 кв. м, а семья из четырех человек — на 56 кв. м, то есть на каждого приходится по 14 кв. м.

В индивидуальных домах жителей России средний метраж выше: видимо, для россиян размер дома — одно из главных его преимуществ перед квартирой.

Напомним, недавно министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и Глава республики обсуждали ход реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого для благоустройства в 2023 году были определены 22 общественные территории, на которых сейчас активно ведутся работы.

На встрече рассмотрели и вопрос переселения граждан из непригодных для жилья домов в регионе.

По данным Росстата, в рамках федпроекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» за первые 5 месяцев 2023 года в Ингушетии было ведено 2,2 тыс. кв. метров многоквартирных домов.