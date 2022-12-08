Часть съемок ремейка «Бременских музыкантов» пройдет в горной Ингушетии

0

Часть съемок ремейка «Бременских музыкантов» пройдёт в горной Ингушетии, проект анонсировали в рамках очной защиты фильмов компаний, которые считаются лидерами производства. За мероприятие отвечает «Фонд кино».

Отмечается, что ремейком «Бременских музыкантов» займётся студия «ТриТэ» Никиты Михалкова. Режиссёром выступит Алексей Нужный. Команда уже определилась с актёрским составом. Авторы планируют использовать пластический грим и аниматронику. В фильме хотят показать детство Трубадура и его встречу с животными.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, по сюжету главные герои отправятся на фестиваль и будут путешествовать по всей России — в фильме покажут подмосковные леса, уральские хребты, горные реки Домбая, каменные башни Ингушетии.

Напомним, оригинальный мультфильм с музыкой Геннадия Гладкова выходил в 1969 году.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юнармейцы Ингушетии приняли участие в запуске окружной образовательной платформы «СтартМашук СКФО»
В Ингушетии ко Дню Героев Отечества пройдет праздничный концерт
Почтовики Ингушетии обещают, что все посылки дойдут до адресатов вовремя
По требованию прокуратуры ОПФР по Ингушетии выплатило ребенку 167 тыс. рублей
Полпред в СКФО провел рабочую встречу c ректорами вузов Северного Кавказа
Епископу Варлааму преподнесли картину с изображением храма Тхаба-Ерды в горной Ингушетии
С Нового года билеты на поезд станут дороже на 8,1%
УФССП России по Ингушетии в социальных сетях
Родители детей-инвалидов получат 24 дополнительных выходных
Народный фронт и «Юнармия» Ингушетии помогают обустроиться временно покинувшим Херсон
Двоих пострадавших в результате пожара в ТЦ Ингушетии госпитализировали в ожоговый центр Краснодара

Главное

Яндекс.Метрика

 