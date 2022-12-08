Часть съемок ремейка «Бременских музыкантов» пройдет в горной Ингушетии

Отмечается, что ремейком «Бременских музыкантов» займётся студия «ТриТэ» Никиты Михалкова. Режиссёром выступит Алексей Нужный. Команда уже определилась с актёрским составом. Авторы планируют использовать пластический грим и аниматронику. В фильме хотят показать детство Трубадура и его встречу с животными.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, по сюжету главные герои отправятся на фестиваль и будут путешествовать по всей России — в фильме покажут подмосковные леса, уральские хребты, горные реки Домбая, каменные башни Ингушетии.

Напомним, оригинальный мультфильм с музыкой Геннадия Гладкова выходил в 1969 году.