Часть съемок ремейка «Бременских музыкантов» пройдет в горной Ингушетии
Часть съемок ремейка «Бременских музыкантов» пройдёт в горной Ингушетии, проект анонсировали в рамках очной защиты фильмов компаний, которые считаются лидерами производства. За мероприятие отвечает «Фонд кино».
Отмечается, что ремейком «Бременских музыкантов» займётся студия «ТриТэ» Никиты Михалкова. Режиссёром выступит Алексей Нужный. Команда уже определилась с актёрским составом. Авторы планируют использовать пластический грим и аниматронику. В фильме хотят показать детство Трубадура и его встречу с животными.
Как сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, по сюжету главные герои отправятся на фестиваль и будут путешествовать по всей России — в фильме покажут подмосковные леса, уральские хребты, горные реки Домбая, каменные башни Ингушетии.
Напомним, оригинальный мультфильм с музыкой Геннадия Гладкова выходил в 1969 году.