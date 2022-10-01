«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — так он ответил на соответствующий вопрос, сообщает РИА Новости.

По словам министра, не будут призывать по частичной мобилизации и студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию.

Он также отметил, что из-за высокой загруженности военкоматов, начало осеннего призыва сдвинули с 1 октября на 1 ноября, но демобилизация отслуживших срочников будет проводиться по плану.

«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», — сказал Шойгу.

Как ранее сообщалось, Президент Владимир Путин подписал указ о призыве 120 тыс. россиян на срочную службу с 1 ноября текущего года. Документ опубликован на портале правовой информации.