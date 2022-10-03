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Чайка и Калиматов обсудили на встрече в Магасе вопросы частичной мобилизации

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Полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на двусторонней встрече в Магасе обсудили вопросы, связанные с выполнением на территории региона указа Президента Владимира Путина о частичной мобилизации.

«Рассмотрели приоритетную важность тщательного контроля за работой военкоматов, а также обеспечением мобилизуемых всем необходимым и достойными бытовыми условиями на сборных пунктах», — отметил в своем Телеграм-канале Калиматов.

Также руководитель республики сообщил, что проинформировал полпреда и об итогах VI экономического форума «Деловая Ингушетия-2022», прошедшего 29-30 сентября, который был посвящен актуальным проблемам и вызовам, с которыми сталкиваются предприниматели в регионе.

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