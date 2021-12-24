Нацпроекты

Чайка и Калиматов приняли участие в заседание совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам

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Полпред в СКФО Юрий Чайка и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в режиме видеоконференции приняли участие в заседании совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством главы государства Владимира Путина.

Президент поставил задачу реализовать все планы по нацпроектам в ближайшие три года. «Нацпроекты действуют уже три года, и в предстоящую трехлетку все заявленные планы должны быть выполнены», — отметил Путин.

По его словам, при всех сложностях, корректировках «в целом по графику продвигается реализация национальных проектов».

«Хотел бы вновь подчеркнуть, что в центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек», — сказал глава государства, добавив, что смысл нацпроектов заключается в том, чтобы люди ощутили реальные, зримые перемены к лучшему — как в мегаполисах, так и в малых городах и на селе.

«В следующем году всем нам нужны именно такие весомые и очевидные результаты», — заключил Путин.

Напомним, сегодня в Ингушетии с рабочей поездкой побывал полпред Президента России Юрий Чайка, который провел совещание в Магасе по вопросам реализации нацпроектов.

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