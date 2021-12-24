Чайка отметил работу центра социального обслуживания граждан пожилого возраста в Ингушетии
Полпред главы государства в СКФО Юрий Чайка в ходе рабочей поездки в Ингушетию вручил Главе республики Махмуду-Али Калиматову нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный юрист Российской Федерации», которое присвоено указом Президента Владимира Путина на этой неделе.
Особые слова признательности Чайка выразил коллективу республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сотрудники которого с первых дней распространения новой коронавирусной инфекции наравне с медиками оказывали адресную помощь тем категориям населения, которым это особенно необходимо — инвалидам, пожилым и тяжелобольным людям.
Благодарственное письмо полномочного представителя Президента России в СКФО было вручено руководителю учреждения Алаудину Шаухалову.
Также за добросовестное исполнение служебных обязанностей в обеспечении безопасности на территории СКФО благодарственным письмом полпреда отмечен руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Ингушетии Руслан Гелисханов.