Чайка отметил работу центра социального обслуживания граждан пожилого возраста в Ингушетии

Особые слова признательности Чайка выразил коллективу республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сотрудники которого с первых дней распространения новой коронавирусной инфекции наравне с медиками оказывали адресную помощь тем категориям населения, которым это особенно необходимо — инвалидам, пожилым и тяжелобольным людям.

Благодарственное письмо полномочного представителя Президента России в СКФО было вручено руководителю учреждения Алаудину Шаухалову.

Также за добросовестное исполнение служебных обязанностей в обеспечении безопасности на территории СКФО благодарственным письмом полпреда отмечен руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Ингушетии Руслан Гелисханов.