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Чайка отметил работу центра социального обслуживания граждан пожилого возраста в Ингушетии

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Полпред главы государства в СКФО Юрий Чайка в ходе рабочей поездки в Ингушетию вручил Главе республики Махмуду-Али Калиматову нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный юрист Российской Федерации», которое присвоено указом Президента Владимира Путина на этой неделе.

Особые слова признательности Чайка выразил коллективу республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, сотрудники которого с первых дней распространения новой коронавирусной инфекции наравне с медиками оказывали адресную помощь тем категориям населения, которым это особенно необходимо — инвалидам, пожилым и тяжелобольным людям.

Благодарственное письмо полномочного представителя Президента России в СКФО было вручено руководителю учреждения Алаудину Шаухалову.

Также за добросовестное исполнение служебных обязанностей в обеспечении безопасности на территории СКФО благодарственным письмом полпреда отмечен руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Ингушетии Руслан Гелисханов.

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