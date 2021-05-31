Челябинский контакт-центр «Ростелекома» готов принимать до 2 тысяч звонков в день в рамках поддержки ЕГЭ

В 2021 году для полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию в формате «8-800». В течение всего экзаменационного периода специалисты «Ростелеком Контакт-центра» будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Центр обработки вызовов готов принимать до 2 000 обращений в день. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

«В этом году государственную аттестацию контролируют свыше 10 тысяч федеральных и региональных онлайн-наблюдателей. С момента запуска портала и начала экзаменов нам звонят аккредитованные пользователи и представители пунктов проведения экзаменов из различных регионов России. Мы помогаем им оперативно решить не только организационные, но и технические вопросы. Сотрудники челябинского подразделения «Ростелеком. Контакт-центра» находятся на связи круглосуточно. Пока мы фиксировали более 100 обращений в день, но в дни проведения основного периода экзаменов готовы принять и обработать на порядок больше», — рассказал региональный директор «Ростелеком Контакт-центра» на Урале Олег Зарубин.

На Южном Урале пункты проведения ГВЭ и ЕГЭ организованы в 85 школах. Все они оснащены системой видеонаблюдения на базе современных IP-камер с разрешением Full HD, возможностями автономной работы и передачи данных по зашифрованным каналам связи. Камерами оборудовано 1 232 школьных класса. Кроме этого, 78 камер установлено в Региональном центре оценки качества и информатизации образования, где проводится прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Во всех наблюдательных пунктах ГВЭ и ЕГЭ существует возможность одновременно выводить на экран монитора параллельный видеопоток с 16 камер.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме транслируется на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Доступ к видеоинформации имеют только аккредитованные пользователи и специалисты технической поддержки. Пропускная способность портала рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, ведется видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадает на портал видеонаблюдения. Дополнительно, для повышения надежности, запись ведется на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере.

Напомним, в 2020 году во время проведения ЕГЭ «Ростелеком Контакт-центр» зафиксировал несколько незначительных DDoS-атак мощностью до 10 Мбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения. На бесплатную горячую линию поступило свыше 10 тыс. звонков. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило 13 секунд, разговора с оператором — 8 минут 7 секунд. По электронной почте поступило 2 295 обращений, на запросы операторы отвечали в течение восьми минут.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» для ГВЭ и ЕГЭ организована на базе защищенных оптических каналов связи. Видеозаписи хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома», а после завершения всех экзаменов передаются заказчику.