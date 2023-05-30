Отмечается, что забегов подобного масштаба в России пока не проводилось, поэтому событие 2023 года станет уникальным в своем роде.

Участникам забега предстоит добежать от Каспийского до Черного моря. За 21 день им нужно будет преодолеть больше тысячи километров горных дорог, 29 горных долин и 28 перевалов. Участники пересекут шесть регионов — Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию и Краснодарский край.

По информации Комтуризма Ингушетии, на маршруте будут 28 баз жизни — это места, где бегущие смогут отдохнуть и поесть, оставить сменные вещи и получить необходимую помощь.

4-8 июня маршрут забега пройдет по территории Республики Дагестан. Участники сделают привал на 7 базах жизни Рутул, Мухах, Камилух, Тлярата и Бежта, Цунта и Агвали. По территории Дагестана им предстоит пробежать примерно 327 км.

С 9 по 11 июня спортсмены пробегут по территории Чеченской Республики. Общая дистанция — 128 километров. В Чечне участники смогут получить помощь на трех базах жизни: на территории Химоя, горнолыжного курорта Ведучи и башенного комплекса Цой-Педе.

Далее — территория Республики Ингушетия. Бегущие пройдут по этой территории с 8 по 12 июня и остановятся на базах жизни Таргим и Джейрах.

Передвижение участников можно будет отследить по GPS-сигналам, а все актуальные новости будут высвечиваться в социальных сетях проекта.

На событие уже заявились любители бега из Москвы, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Мурманской, Новосибирской, Нижегородской, Вологодской, Тульской и Оренбургской областей, из Калмыкии, Крыма и Северной Осетии — всего 60 человек, из которых 30 побегут 1200-километровый «Армагеддон».

Организаторы забега приглашают жителей республик и всех желающих поддержать участников на дистанции и базах жизни, в чатах события и соцсетях. Любые слова поддержки будут бесценны для тех, кто отправится в это длинное и непростое беговое путешествие.

Организаторами события во главе с руководителем Андреем Донсковым выступает команда Caucasus United Territory, которая проводит забеги по Кавказу с 2019 года.

Каналы для связи с организаторами:

Email: caucasultra@gmail. com

Telegram: t. me/caucasusultratrail

Вконтакте: vk. com/caucasusultratrail

Tel: +7 (962) 017 82 09 (Андрей Донсков)