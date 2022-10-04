СВО

Через портал государственных услуг более 70 тыс. добровольцев подали заявки для участия в СВО

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Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы для участия в СВО зафиксировано на портале государственных услуг со дня объявления частичной мобилизации в России. Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, за прошедшие выходные через него подано уже более 2 тыс. заявок.

Также на «Госуслугах» теперь можно обжаловать решение о мобилизации, если призывник считает его ошибочным.

«По поручению председателя правительства Михаила Мишустина на портале государственных услуг в кратчайшие сроки были разработаны и протестированы субъектами Министерства обороны и развернуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации. Первый — «Стать добровольцем» для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции. Отмечу, что с момента объявления в России частичной мобилизации на портале зафиксировано уже более 70 тыс. запросов на эту тему», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Для заполнения заявки необходимо нажать на баннер «Стать добровольцем» или перейти в этот раздел через цифровой голосовой помощник. В открывшейся форме будут указаны критерии отбора. Необходимо обратить особое внимание на возраст и опыт службы, отметил Чернышенко. Далее нужно заполнить анкету со своими личными данными, большинство из них подгружается автоматически. На карте также необходимо выбрать военкомат, куда удобно обратиться, и отправить заявку.

«В течение максимум двух дней придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов. Сервис был запущен в тестовом режиме в эти выходные и через него уже подано более 2 тыс. заявок от добровольцев», — подчеркнул вице-премьер.

Помимо этого, на портале запущен сервис для обжалования решения об ошибочной частичной мобилизации, добавил Чернышенко. Для подачи жалобы нужно найти на портале баннер «Обжаловать решение о мобилизации» или перейти в раздел с помощью цифрового ассистента.

Далее следует указать, за кого нужно подать заявление — его может подать сам мобилизованный или родственник призывного члена семьи, выбрать основание для отсрочки. Также нужно загрузить фото или скан повестки и заполнить данные о военном билете. Кроме того, необходимо представить документы, подтверждающие основания для отсрочки.

«Жалоба будет автоматически передана в региональную комиссию, представитель которой подключен к порталу государственных услуг, и она будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Решение по каждому заявителю будет отслеживаться и контролироваться, информация докладываться руководству страны», — отметил Чернышенко.

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