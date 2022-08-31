Чернобыльцы-инвалиды смогут получать ежемесячные выплаты в беззаявительном порядке

Такой же порядок установлен и для жителей пострадавших территорий, получивших инвалидность из-за последствий аварии, сообщается на сайте кабинета министров.

Заполнять бумаги не потребуется благодаря единой цифровой платформе, объединяющей данные о начислении пособий, компенсаций и льгот.

Оптимизация процессов предоставления мер социальной поддержки ведется по принципу социального казначейства. Это новый подход, который позволит перейти на проактивные технологии работы, избавляя граждан от необходимости регулярной подачи документов.

Планируется, что к 2025 году принцип социального казначейства станет основным при оказании всех существующих в России видов социальной помощи.