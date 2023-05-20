Приговор

«Черный лесоруб» в Ингушетии отработает 90 часов

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За незаконную рубку лесных насаждений 38-летний житель Ингушетии отработает 90 часов.

Как сообщает пресс-служба республиканский прокуратуры, наказание Сунженским районным судом назначено с учетом возмещения причиненного ущерба и наличия на иждивении пятерых малолетних детей.

Установлено, что в конце января этого года мужчина, не имея на это законного права, на окраине сельского поселения Алхасты при помощи бензопилы незаконно срубил четыре дерева породы «граб». Тем самым он причинил ущерб ГКУ «Сунженское лесничество» на сумму более 47 тыс. рублей.

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