Приговор

«Черный лесоруб» в Ингушетии получил условный срок

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Виновным в незаконной рубке лесных насаждений признан 40-летний житель республики, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что мужчина в октябре прошлого года, не имея на это законного права, на окраине сельского поселения Даттых, при помощи бензопилы срубил 5 деревьев породы «ольха», причинив ущерб ГКУ «Сунженское лесничество» на общую сумму более 107 тыс. рублей.

Приговором Сунженского районного суда ему с учетом наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Также удовлетворен иск прокурора района о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба.

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