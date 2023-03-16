«Черный лесоруб» в Ингушетии получил условный срок

В надзорном ведомстве отметили, что мужчина в октябре прошлого года, не имея на это законного права, на окраине сельского поселения Даттых, при помощи бензопилы срубил 5 деревьев породы «ольха», причинив ущерб ГКУ «Сунженское лесничество» на общую сумму более 107 тыс. рублей.

Приговором Сунженского районного суда ему с учетом наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Также удовлетворен иск прокурора района о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба.