Мошенничество

«Честный» мошенник заявил жителю Ингушетии, что присвоил его 36 тыс. рублей

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Поверив объявлению о продаже автомобильных шин, житель Ингушетии стал очередной жертвой дистанционного мошенника, при этом «продавец» не стал скрывать, что обманул заказчика, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что в дежурную часть МО МВД России «Сунженский» обратился местный житель с заявлением о том, что 5 октября он, заинтересовавшись объявлением, позвонил продавцу, назвавшемуся Евгением, и договорился о покупке 4-х шин от автомашины «ГАЗ-53», общей стоимостью, включая доставку, 36 тыс. рублей.

На следующий день заявитель перевел указанную сумму на номер банковской карты, а 10 октября в телефонном разговоре «Евгений» пояснил заявителю, что он его обманул и не собирается отправлять шины, после чего прервал связь.

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК России.

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