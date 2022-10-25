Четверо участников террористической организации «Имарат Кавказ» предстанут перед судом

Четверо жителей Ингушетии обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208, частями 3, 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 УК России (участие в деятельности террористической организации, в незаконном вооруженном формировании, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По данным следствия, обвиняемые, участвуя в деятельности террористической организации и НВФ в 2020-2021 годах обеспечили скрытое перемещение разыскиваемых соучастников, в том числе впоследствии ликвидированного Юсупа Бунгуева, в Республику Ингушетия, по ее территории и обратно. Кроме того, фигуранты подготовили дом для их тайного проживания, а также обеспечили сохранность вооружения, предназначенного для осуществления террористической деятельности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

В настоящее время Южным окружным военным судом продолжается рассмотрение уголовных дел в отношении четырех подсудимых, содействовавших террористической деятельности лиц, помощь которым оказали обвиняемые.