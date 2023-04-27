Прокуратура

Четверо жителей Ингушетии ответят в суде за нападение на полицейского

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Четверо жителей Ингушетии 25-34 лет предстанут перед судом за применение насилия не опасного для здоровья в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В надзорном ведомстве напомнили, что 30 марта прошлого года обвиняемые с другими лицами во дворе многоквартирного дома в Магасе участвовали в драке, нарушая общественный порядок. Прибывшие на место правоохранители потребовали прекратить противоправные действия.

Трое из злоумышленников вступили с одним из полицейских в словесную перепалку, в ходе которой нанесли удары руками и ногами, причинив ему телесные повреждения, а четвертый стал угрожать применить имевшийся при себе травматический пистолет.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.

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