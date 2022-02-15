Четверо жителей Ингушетии задержаны по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов

«Сотрудники центра противодействия экстремизму и временной оперативной группировки МВД в регионе совместно с республиканским управлением ФСБ России в ходе расследования уголовного дела по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ изъяли в доме жителя села Яндаре сигнальный пистолет МР-371, переделанный кустарным способом в огнестрельное оружие, и 13 патронов калибра 9 мм», — сказал сотрудник пресс-службы МВД.

В отношении задержанного завели дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов).

Кроме того, в домовладении жителя республики в Назрановском районе изъяты охотничий карабин «Сайга-МК» калибра 7,62 мм, охотничий карабин «Тигр» калибра 7,62 мм и 157 единиц боеприпасов к различным видам ручного огнестрельного оружия.

Подозреваемый в незаконном обороте боеприпасов водворён в ИВС.

Оперативно-разыскные мероприятия силовики провели и в столице республики Магасе, в ходе которых в домовладении обнаружили гранату РГД-5, автомат Калашникова калибра 7,62 мм и магазин к нему, снаряженный 28 патронами. Мужчина задержан.

В Назрани в рамках операции «Оружие» у местного жителя правоохранители изъяли охотничье гладкоствольное ружье «Сайга» 12 калибра и травматический пистолет ИЖ Т-9-9Т. В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему гражданами).

Также в одном их частных домов найдены огнестрельное оружие, изготовленное кустарным способом на базе пистолета конструкции Макарова, 40 патронов калибра 9 мм, магазин к пистолету Макарова и ручная осколочная граната. Мужчине инкриминируют незаконный оборот боеприпасов (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), он водворён в изолятор временного содержания полиции.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Малгобекском районе обнаружен схрон, в котором находились автомат АКМ калибра 7,62 мм со следами коррозии, четыре снаряженных магазина к автомату Калашникова со 111 патронами калибра 5,45 мм, 30 патронов калибра 5,45 мм.