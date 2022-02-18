Четвертый фестиваль имени Раи Евлоевой пройдет с участием талантливых исполнителей со всего Северного Кавказа

Участники совещания, проходившего в режиме видеоконференции, обсудили совместные шаги, направленные на сохранение самобытности национальных культур СКФО и обозначили ряд совместных проектов в области сохранения и развития народной культуры.

«Мы имели возможность ближе познакомиться друг с другом, обменяться приглашениями на различные мероприятия и условились в своей повседневной деятельности укреплять профессиональные контакты по всем направлениям работы», — отметил Алаудин Эсмурзиев, подводя итоги мероприятия.

Совещание проводила руководитель Ассоциации домов (центров) народного творчества СКФО Марита Мугадова, возглавляющая Дом народного творчества Дагестана. Ассоциация, созданная для координации творческого, научного и информационного потенциала региона в работе над дальнейшим развитием уникальной культурной среды Северного Кавказа, стала прекрасной площадкой для культурного обмена, обсуждения общих проблем и поиска их решения.

Общаясь с коллегами, Алаудин Эсмурзиев выступил с инициативой придать межрегиональный статус республиканскому фестивалю исполнителей на народных инструментах, родившемуся в Ингушетии в память о заслуженной артистке России Клавдии (Рае) Евлоевой. Ассоциация поддержала эту инициативу, и скорее всего четвертый фестиваль имени Евлоевой пройдет уже с участием талантливых исполнителей со всего Северного Кавказа.

Также, по словам Эсмурзиева, руководители домов народного творчества СКФО станут участниками вечера памяти, посвященного Рае Евлоевой, над подготовкой которого сейчас работает Дом народного творчества Ингушетии. В ходе этого мероприятия планируются открытие мемориальной доски Евлоевой и презентация ее репертуарной книги. Также здесь будет впервые представлена именная медаль выдающейся ингушской гармонистки, исполнительницы, композитора и хореографа.