Вольная борьба

Четыре борца будут представлять Ингушетию на первенстве России среди юниоров

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Четыре спортсмена будут представлять Ингушетию на первенстве России по вольной борьбе U-23 в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба федерации спортивной борьбы республики.

На ковер выйдут: в весовой категории до 61 кг Али Дзауров, до 70 кг — Магомед Джандаров, в весе до 74 кг — Магомет Евлоев и до 86 кг — Ислам Картоев. Все они — представители спортивного клуба «Кушт».

Первенство России по вольной борьбе примет центр развития теннисного спорта Ханты-Мансийска с 26 по 30 сентября. Ожидается участие более 360 спортсменов из 43 регионов страны в 10 весовых категориях: от 57 до 125 кг, в возрасте до 24 лет.

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