Четыре борца будут представлять Ингушетию на первенстве России среди юниоров

На ковер выйдут: в весовой категории до 61 кг Али Дзауров, до 70 кг — Магомед Джандаров, в весе до 74 кг — Магомет Евлоев и до 86 кг — Ислам Картоев. Все они — представители спортивного клуба «Кушт».

Первенство России по вольной борьбе примет центр развития теннисного спорта Ханты-Мансийска с 26 по 30 сентября. Ожидается участие более 360 спортсменов из 43 регионов страны в 10 весовых категориях: от 57 до 125 кг, в возрасте до 24 лет.