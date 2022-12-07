Четыре человека пострадали из-за хлопка газа в торговом доме в Назрани

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В ТД «Таргим» в Назрани по улице Муталиева произошел хлопок газа, по предварительной информации четыре человека пострадали, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.

«Сообщение о ЧП поступило в 15:03 мск. По прибытии на место происшествия было обнаружено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси в торговом доме «Таргим» с последующем возгоранием и частичным разрушением», — сказал собеседник.

По его словам, по предварительной информации четыре человека пострадали.

Информация уточняется.

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