Четыре человека пострадали из-за хлопка газа в торговом доме в Назрани

«Сообщение о ЧП поступило в 15:03 мск. По прибытии на место происшествия было обнаружено, что произошел хлопок газо-воздушной смеси в торговом доме «Таргим» с последующем возгоранием и частичным разрушением», — сказал собеседник.

По его словам, по предварительной информации четыре человека пострадали.

Информация уточняется.