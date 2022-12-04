Четыре человека пострадали из-за взрыва газа в частном доме в Ингушетии

«В ходе проверки установлено, что в 11:00 иск в воскресенье, 4 декабря, произошел хлопок газа в доме по улице Ленина в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района республики. В результате инцидента пострадало двое мужчин, женщина и двухлетний ребенок», — говорится в сообщении.

Отмечается, взрослые с ожогами различной степени тяжести доставлены в реанимационное отделение Малгобекской районной больницы, ребенок доставлен в реанимационное отделение Детской республиканской клинической больницы.

«Их состояние оценивается как стабильно тяжелое», — добавили в пресс-службе.

Предположительной причиной хлопка явилась утечка бытового газа. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.