Четыре человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Ингушетии
Четыре машины столкнулись в Назрани, в результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском МВД.
«По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, они отделались ушибами и ссадинами», — сказал собеседник издания.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что автомобильная авария произошла около 12 часов на пересечении улиц Базоркина и Картоева. От сильного удара опрокинулась машина скорой помощи.
Причину ДТП устанавливают дорожные полицейские.