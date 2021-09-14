ДТП

Четыре человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Ингушетии

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Четыре машины столкнулись в Назрани, в результате происшествия пострадали четыре человека, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском МВД.

«По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, они отделались ушибами и ссадинами», — сказал собеседник издания.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что автомобильная авария произошла около 12 часов на пересечении улиц Базоркина и Картоева. От сильного удара опрокинулась машина скорой помощи.

Причину ДТП устанавливают дорожные полицейские.

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