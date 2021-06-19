Четыре человека пострадали в Ингушетии при столкновении кареты скорой помощи и легковушки
В городе Сунжа 19 июня в субботу, в 12:07 мск произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и легковушки. В результате столкновения пострадали четыре человека, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.
«ДТП произошло в Сунже на пересечении улицы Губиной и дороги на авторынок (Серноводский перекресток), столкнулись два автомобиля Лада Приора и карета скорой медицинской помощи на базе «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия имеются четверо пострадавших. Они доставлены в Центральную районную больницу в городе Сунжа», — сказал собеседник.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.