ДТП

Четыре человека пострадали в Ингушетии при столкновении кареты скорой помощи и легковушки

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В городе Сунжа 19 июня в субботу, в 12:07 мск произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и легковушки. В результате столкновения пострадали четыре человека, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС региона.

«ДТП произошло в Сунже на пересечении улицы Губиной и дороги на авторынок (Серноводский перекресток), столкнулись два автомобиля Лада Приора и карета скорой медицинской помощи на базе «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия имеются четверо пострадавших. Они доставлены в Центральную районную больницу в городе Сунжа», — сказал собеседник.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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