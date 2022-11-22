Четыре человека пострадали в Ингушетии в результате автоаварии

ДТП произошло в сельском поселении Нестеровское Сунженского района региона, столкнулись «Лада «Гранта» и «Приора».

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Сунженского района.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательного отряд «Эрши» в количестве 4 человек и одной единицы техники.