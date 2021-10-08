Коронавирус

Четыре человека с Covid-19 умерли в Ингушетии за сутки

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За сутки в Ингушетии умерли четыре пациента с коронавирусом, всего — 334 человека, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 8 октября в регионе проведено 475 535 скрининговых исследований, 23 033 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+67 за сутки).

Выздоровело — 20 382 человек (+126 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.

348 человек госпитализировано, 155 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 36 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 30 — на ИВЛ.

969 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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