Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в Ингушетии

Все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону в 03:00 мск 8 октября. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что частично повреждена кровля домовладения, выбиты окна и двери в помещении.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.