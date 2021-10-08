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Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в Ингушетии

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Четыре человека, в том числе трое детей, пострадали при взрыве газа в частном доме в сельском поселении Кантышево Назрановского района республики, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

Все пострадавшие в средней и тяжелой степени тяжести доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Отмечается, что сообщение о взрыве поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону в 03:00 мск 8 октября. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что частично повреждена кровля домовладения, выбиты окна и двери в помещении.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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