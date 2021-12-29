Самбо

Четыре десятка ингушских борцов стали победителями и призерами юношеского турнира по самбо

0

Комплекты наград в десяти категориях разыграли ингушские спортсмены на региональном турнире по самбо, который проходил в республике накануне.

Как стало известно нашему изданию, победителями турнира стали: Ильяс Евлоев, Умар Костоев, Микаил Мальсагов, Муслим Беков, Магомед Дзейтов, Иса Газиков, Муса Мальсагов, Амир Мальсагов и Юсуп Оздоев.

Серебряных медалей удостоились: Магомед Идрисов, Магомед Плиев, Ахмед Шанхоев, Мухаммад Султыгов, Магомед Султыгов, Микаил Ганиев, Билал Султыгов, Исмаил Кариев, Магомед Нагоев и Магомед Боков.

«Бронзу» завоевали: Али Героев, Магомед Султыгов, Солях Евлоев, Магомед Ганиев, Азраил Оздоев, Зубайр Оздоев, Иса Долов, Асхаб Нальгиев, Мухамад Евлоев, Абубакар Чахкиев, Абдул-Малик Оздоев, Сафар Евлоев, Халид Боков, Адам Дугиев, Абдул-Малик Евлоев, Акрамат Мальсагов, Адам Халухаев, Зураб Тебоев, Амин Евлоев.

Отметим, что республиканский турнир по самбо был приурочен к Всероссийскому Дню самбо. В соревнованиях принимали участие юноши 2006-2007, 2008-2009 годов рождения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия самый трезвый регион России
Ингушетия лидер группы «невозмутимых» регионов
Ингушские тхэквондисты отличились на турнире в Дагестане
Суд в Ингушетии оштрафовал мошенницу из Краснодара, обманувшую жительниц республики на 29 тыс. рублей
Калиматов провел первое заседание попечительского совета по выявлению и поддержке одаренных детей
Глава Ингушетии исполнил новогодние желания семерых детей
Ингушетия справилась с задачей по благоустройству 34 общественных территорий в этом году
Кафедра «История» Ингушского госуниверситета будет отныне носить имя Тимурлана Хаджибикаровича Муталиева
В Национальной библиотеке Ингушетии сотрудникам рассказали о роли периодики в обслуживании читателей
Ряд новых объектов построены в трех районах Ингушетии по госпрограмме развития сел
Президентский фонд культурных инициатив продолжает прием заявок на конкурс на поддержку творческих проектов в 2022 году

Главное

Яндекс.Метрика

 