Четыре десятка ингушских борцов стали победителями и призерами юношеского турнира по самбо
Комплекты наград в десяти категориях разыграли ингушские спортсмены на региональном турнире по самбо, который проходил в республике накануне.
Как стало известно нашему изданию, победителями турнира стали: Ильяс Евлоев, Умар Костоев, Микаил Мальсагов, Муслим Беков, Магомед Дзейтов, Иса Газиков, Муса Мальсагов, Амир Мальсагов и Юсуп Оздоев.
Серебряных медалей удостоились: Магомед Идрисов, Магомед Плиев, Ахмед Шанхоев, Мухаммад Султыгов, Магомед Султыгов, Микаил Ганиев, Билал Султыгов, Исмаил Кариев, Магомед Нагоев и Магомед Боков.
«Бронзу» завоевали: Али Героев, Магомед Султыгов, Солях Евлоев, Магомед Ганиев, Азраил Оздоев, Зубайр Оздоев, Иса Долов, Асхаб Нальгиев, Мухамад Евлоев, Абубакар Чахкиев, Абдул-Малик Оздоев, Сафар Евлоев, Халид Боков, Адам Дугиев, Абдул-Малик Евлоев, Акрамат Мальсагов, Адам Халухаев, Зураб Тебоев, Амин Евлоев.
Отметим, что республиканский турнир по самбо был приурочен к Всероссийскому Дню самбо. В соревнованиях принимали участие юноши 2006-2007, 2008-2009 годов рождения.