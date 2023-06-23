Приговор

Четыре года отработает житель Ингушетии за попытку реализации сильнодействующих веществ

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40-летний житель Ингушетии признан виновным в незаконном приобретении в целях сбыта сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что мужчина в Пятигорске с целью распространения и извлечения материальной выгоды приобрел «Прегабалин» и «Тропикамид» в крупном размере.

Реализовать сильнодействующие вещества фигуранту не удалось, при въезде на территорию республики он был задержан правоохранителями с поличным на стационарном посту «Маяк-11».

Приговором Малгобекского городского суда, с учетом наличия на его иждивении трех несовершеннолетних детей, мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 4 года.

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