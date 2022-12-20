Приговор

Четыре года тюрьмы получил житель Ингушетии за хранение героина

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28-летний житель города Малгобека Ингушетии признан виновным незаконном хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что мужчина в апреле этого года в городе Москве бесконтактным способом для личного употребления приобрел наркотическое средство героин, часть которого перевез в республику.

По прибытию в город Назрань, после высадки с автобуса в районе автовокзала, он был задержан сотрудниками полиции с поличным. В ходе личного досмотра был изъят героин, массой более 94 гр.

Магасский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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