Четыре года тюрьмы получил житель Ингушетии за хранение героина

Судом установлено, что мужчина в апреле этого года в городе Москве бесконтактным способом для личного употребления приобрел наркотическое средство героин, часть которого перевез в республику.

По прибытию в город Назрань, после высадки с автобуса в районе автовокзала, он был задержан сотрудниками полиции с поличным. В ходе личного досмотра был изъят героин, массой более 94 гр.

Магасский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.