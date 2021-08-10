Четыре кандидата зарегистрированы в Ингушетии для участия в предстоящих выборах в Госдуму

«По состоянию на 7 августа 2021 года зарегистрированы четыре кандидата в депутаты Госдумы Федерального собрания РФ восьмого созыва: Аюп Гагиев, Абдулмажит Мартазанов, Хамзат Кодзоев и Муслим Татриев», — сказал собеседник издания.

По его информации, Гагиев представляет «Яблоко», Кодзоев — КПРФ, Мартазанов — партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», Татриев — ВПП «Единая Россия».

По Ингушскому одномандатному избирательному округу № 13 выдвинуты политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения, кандидатами в депутаты Госдумы 10 человек.

В установленный срок заверены списки кандидатов в депутаты Народного собрания республики седьмого созыва семи избирательных объединений: от «Единой России» 60 кандидатов, ЛДПР — 39, КПРФ — 37, «Партии дела» — 42, «Российского общенародного союза» — 33, регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 35, «Коммунистической партии Коммунисты России» — 60.

Избирательные объединения «Партия дела», «Российский общенародный союз» и «Коммунистическая партия Коммунисты России» для регистрации списка кандидатов обязаны собрать подписи избирателей в свою поддержку в количестве не менее 1151 подписи.

17, 18 и 19 сентября 2021 года избиратели Ингушетии будут голосовать на выборах депутатов Госдумы РФ и Народного собрания республики.