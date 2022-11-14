Четыре населенных пункта Ингушетии останутся без электричества из-за ремонтных работ

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В сельских поселениях Плиево, Барсуки, городе Карабулак и в Гамурзиевском административном округе Назрани 15 и 16 ноября прекратят электроснабжение в связи плановыми ремонтными работами, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

«В связи с плановыми ремонтными работами будет прекращена подача электроснабжения 15 ноября с 10:00 до 13:00 мск в сельских поселениях Плиево, Барсуки и городе Карабулаке. 16 ноября прекратят электроснабжение в Гамурзиевском административном округе Назрани и сельских поселениях Плиево, Барсуки», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали жителей вышеуказанных районов с 15 по 16 ноября быть бдительными и не допускать нарушения правил электробезопасности.

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