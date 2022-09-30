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Четыре новых региона вошли в состав России

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Президент России и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле подписали договоры о вхождении этих регионов в состав российского государства.

Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Перед подписанием документов Владимир Путин выступил с речью о принятии этих территорий в состав России.

Для церемонии подписания в зале установили два стола. За одним из них расположились главы четырех регионов, которые по очереди подписали документы. За другим столом занял место Путин — он утвердил договоры от лица Российской Федерации.

После этого политики встали и собрались в середине зала для совместного рукопожатия и фотографирования. Овациями их поддержал весь Георгиевский зал, где собралось все политическое руководство страны, включая кабинет министров и глав субъектов.

Встав со своих мест, участники церемонии начали аплодировать и скандировать «Россия». Путин, улыбнувшись, поддержал их и присоединился к скандированию, отмечает ТАСС.

Президент России заявил, что люди этих четырех регионов сделали свой однозначный выбор на референдумах, проходивших 23-27 сентября. Он выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии в состав страны и образовании четырех новых субъектов.

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