Четыре новых региона вошли в состав России

Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Перед подписанием документов Владимир Путин выступил с речью о принятии этих территорий в состав России.

Для церемонии подписания в зале установили два стола. За одним из них расположились главы четырех регионов, которые по очереди подписали документы. За другим столом занял место Путин — он утвердил договоры от лица Российской Федерации.

После этого политики встали и собрались в середине зала для совместного рукопожатия и фотографирования. Овациями их поддержал весь Георгиевский зал, где собралось все политическое руководство страны, включая кабинет министров и глав субъектов.

Встав со своих мест, участники церемонии начали аплодировать и скандировать «Россия». Путин, улыбнувшись, поддержал их и присоединился к скандированию, отмечает ТАСС.

Президент России заявил, что люди этих четырех регионов сделали свой однозначный выбор на референдумах, проходивших 23-27 сентября. Он выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии в состав страны и образовании четырех новых субъектов.