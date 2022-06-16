Четыре новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки
На 16 июня в Ингушетии проведено свыше 926 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 41 027 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+4 за сутки).
За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 341, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализировано 34 человека, 8 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 2 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации на ИВЛ — 2.
102 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.