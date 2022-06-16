Коронавирус

Четыре новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

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На 16 июня в Ингушетии проведено свыше 926 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 41 027 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+4 за сутки).

За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 341, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализировано 34 человека, 8 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 2 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации на ИВЛ — 2.

102 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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